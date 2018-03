In Schaijk doodgeschoten man is autosloper Henk Baum (51)

SCHAIJK - De man die donderdagmiddag in Schaijk werd doodgeschoten, is Henk Baum (51) uit Nistelrode. Dat bevestigen betrouwbare bronnen. Baum was een bekende van de politie. In 2014 werden op het terrein van zijn autosloperij een vuurwapen en munitie gevonden.

Het lijkt te gaan om een afrekening in het criminele circuit. Baum stond donderdagmiddag rond 15.00 uur in zijn geparkeerde Porsche Panamera onder een ecoduct in Schaijk, toen hij werd beschoten. Vlak daarna werd hij gevonden door twee tieners, die de politie alarmeerden. Hulpdiensten probeerden het leven van de Nistelrodenaar nog te redden, maar vrij snel na de schietpartij overleed hij.

Auto gevonden

Onder het viaduct wordt sinds die tijd groot onderzoek gedaan. Tientallen rechercheurs zijn op de zaak gezet.

Niet ver van de plaats van de schietpartij vond de politie donderdagavond een donkere Ford, die mogelijk van de daders was. Die stond geparkeerd op een onverharde weg, in het verlengde van de Weversweg in Zeeland. De politie zoekt getuigen, die weten of de auto er langer stond en wie hem er heeft neergezet.

Bedreiging

Baum woonde op een woonwagenkamp in Nistelrode. Hij kwam de afgelopen jaren een aantal keer met de politie in aanraking. In februari 2014 zat hij vast voor het bedreigen van wethouder Rien Wijdeven in de gemeente Bernheze. Hij kreeg daarop een contactverbod en mocht niet meer in de buurt van de wethouder komen.

Autosloperij

Enkele weken later deed de politie een grote inval op het terrein van de autosloperij van Baum. Daar werden een vuurwapen en munitie gevonden.

De Ossenaar die in januari 2016 werd opgepakt voor de mislukte moordaanslag op een Boekelse boer, werkte bij de autosloperij van Baum. De man gaf zijn werk ook op als alibi, maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan. De Ossenaar werd veroordeeld tot acht jaar cel, maar tekende hoger beroep aan. Dat dient binnenkort bij het gerechtshof in Den Bosch.

Gesprek met familie

De politie gaat in gesprek met familie en bekenden van de man, om te achterhalen wat de achtergrond van de moord is.