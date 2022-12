In spits bij hoofdmacht SSS’18 vergeet Andrii even de oorlog: ‘Spelers en staf hebben gelapt om hem lid te maken’

Zeg het maar, waar ligt nog een stuk grond voor een wijk waar mensen elkaar willen helpen?

SINT HUBERT - Op welke plek in Sint Hubert kunnen we samen een woningbouwplan van de grond krijgen? Een plan waarin niet alleen stenen worden gestapeld, maar waarin de bewoners elkaar in de toekomst ook nog eens met raad en daad kunnen bijstaan?

9 december