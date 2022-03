Inwoner Wanroij (24) veroorzaakte dodelijk ongeval waarbij motorrijder (64) uit Ledeacker overleed door inhalen bij slecht weer

UPDATE 64-jarige motorrij­der uit Ledeacker komt om bij ongeluk in Rijkevoort, toedracht nog niet duidelijk

RIJKEVOORT - Bij een ernstig ongeluk op de Sint Anthonisweg in Rijkevoort is zondagavond een 64-jarige motorrijder uit Ledeacker overleden. De bestuurder van de auto die ook bij het ongeluk betrokken was, een 23-jarige uit Wanroij, is naar het ziekenhuis gebracht.

16 november