Inwoners Mill mogen op 23 januari naar de stembus over herindeling

MILL - Kiesgerechtigde inwoners van Mill en Sint Hubert mogen op donderdag 23 januari zeggen of hun gemeente zich alsnog moet aansluiten bij de per 1 januari 2022 te vormen nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Dat is de uitkomst van de raadsvergadering in Mill donderdagavond. Dat er een volksraadpleging gehouden wordt, komt niet helemaal als een verrassing. De twee coalitiepartijen Algemeen Belang’90 en Vier Kernen Partij (VKP) gaven in de aanloop naar donderdagavond al aan dit te willen om zo ‘de democratie de ruimte te geven’.

Zelfstandig

Bekend is dat ze allebei eigenlijk niks moeten weten van een grote fusie in het Land van Cuijk. Erik Rietveld van AB'90: ,,Er zijn ook inwoners die voor een zelfstandig Mill zijn. Daarom willen we dit nu in een inwonerspeiling voorleggen aan het volk.’’ Anne Derks (VKP): ,,We willen mensen een keuze voorleggen. Zelfstandig blijven is ook een goede mogelijkheid.’’ Ze verwijst daarbij naar een onderzoek vorige maand door een extern onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente.

Het wordt geen officieel referendum, omdat hier een voorbereidingstijd voor nodig is van bijna een halfjaar. Die tijd heeft Mill niet. Zowel de provincie, die voor een grote fusie in het Land van Cuijk is, als Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, de gemeenten die samengaan, willen voor 1 februari weten wat Mill wil.

Opkomstdrempel

AB’90 en VKP zullen zich aan de uitkomst houden, bij een opkomst van minimaal 40 procent. Bij de laatste raadsverkiezingen in 2018 haalde Mill en Sint Hubert een opkomst van 61 procent. Rietveld: ,,Een opkomstdrempel van 40 procent, omdat we willen dat er zoveel mogelijk mensen gaan stemmen.’’

Kiesgerechtigde inwoners van Mill krijgen twee keuzemogelijkheden voorgelegd: behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert of samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

CDA

Als het aan het CDA lag, voorstander van herindeling, had de gemeenteraad donderdagavond 'gewoon’ besloten hoe verder. Ook om eindelijk duidelijkheid te geven aan de honderden ambtenaren die in onzekerheid leven over hun toekomst.

CDA’er Mark Janssen: ,,Dit is een proces van traineren van de coalitiepartijen, ook met zo'n ‘hoge’ kiesdrempel. Er is voldoende tijd geweest, er is al genoeg over gesproken, om nu een besluit te nemen.’’ Het CDA probeerde vergeefs de opkomstdrempel van tafel te halen.

Er was donderdag veel publieke belangstelling voor de raadsvergadering. Op de publieke tribune in de raadzaal was uit veiligheidsoverwegingen plaats voor maximaal 64 mensen. Zo'n vijftig andere geïnteresseerden konden meeluisteren in de zaal van cultureel centrum Myllesweerd, dat grenst aan het gemeentehuis.

Volledig scherm Ad Berends, initiatiefnemer van het burgerinitiatief in Mill, spreekt de raadsleden toe. © Ed van Alem

Burgerinitiatief