Inwoners Mill stemmen massaal voor herindeling

MILL - De gemeente Mill en Sint Hubert moet opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, met Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis. De meeste inwoners die donderdag hebben gestemd voor de inwonersraadpleging over de eigen bestuurlijke toekomst hebben voor deze gemeentelijke herindeling gekozen.

75 procent van de kiesgerechtigde burgers ziet het liefst dat de gemeente aansluit bij Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk, die per 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk vormen. Die nieuwe gemeente telt, met ook Mill, 29 dorpen en heeft straks zo'n 76.000 inwoners.



25 procent is van mening dat Mill, vier dorpen groot en goed voor 11.000 inwoners, ook de komende jaren best zelf zijn boontjes kan doppen.

Opkomst

Burgemeester Antoine Walraven maakte de uitslag donderdagavond even na tien uur bekend in de studio van de lokale omroep in cultureel centrum Myllesweerd in Mill. Het opkomstpercentage voor deze verkiezingen over Mills bestuurlijke toekomst bedraagt 61 procent.



Dat is ruim hoger dan de opkomstdrempel van 40 procent die een raadsmeerderheid van AB’90 en VKP had ingesteld voor deze volksraadpleging om, aldus hun uitleg, zoveel mogelijk mensen naar de stembus te trekken. De gemiddelde opkomst bij lokale referenda in ons land ligt op 39,7 procent.

'Serieus luisteren’