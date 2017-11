Jongen (18) opgepakt voor ontucht met 4-jarig meisje in Langenboom

Antoinette Knoet praat in Boxmeer over duurzame land­bouw­po­li­tiek

4 november BOXMEER - Provinciale Statenlid Antoinette Knoet komt op 14 november naar een openbare debatavond over landbouwpolitiek in Boxmeer. Die bijeenkomst van de Progressieve Kombinatie PK-Boxmeer kaart diverse thema's aan. Knoet is PvdA-woordvoerder landbouw in het parlement van Noord-Brabant.