Judoka Steenhuis mist het EK, toch overheerst de opluchting

Makkelijker psychische hulp voor kinderen via huisarts Gennep

8:59 GENNEP - Jongeren die last hebben van slecht slapen, piekeren, angsten, somberheid of problemen met eten vinden voortaan makkelijker hulp via hun huisarts in Gennep, Ottersum en Milsbeek. Dat komt doordat bij drie huisartsenpraktijken een verpleegkundige gaat meedraaien die gespecialiseerd is in de geestelijke gezondheidszorg.