Juf Astrid wil in tijd die haar nog gegund is ‘mooie momenten’ maken

De laatste nerts is weg uit Landhorst na weer een nieuwe ruiming

5 juli LANDHORST - Opnieuw was een nertsenfokkerij in Landhorst besmet met het coronavirus, bleek vrijdag. Het was het zesde bedrijf waar dat gebeurde, en daarmee ook de laatste in Landhorst. Met de ruiming van 4300 moederdieren zijn de laatste nertsen uit Landhorst geruimd. In ruim een maand tijd zijn ze allemaal verdwenen.