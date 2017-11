Juffen en meesters zelf in actie tegen lerarentekort

CUIJK/ BOXMEER - Leerkrachten van basisscholen uit het Land van Cuijk gaan middelbare scholen in deze regio bezoeken om havisten en vwo'ers voor het vak van leraar te interesseren. Nieuwe aanwas van juffen en meesters is ook in het noordoosten van Brabant hard nodig.

Dit ondanks de bevolkingskrimp en de daardoor kleinere aanwas van kinderen voor basisscholen.

Vacatures

Omdat veel leerkrachten met pensioen gaan - in dit deel van Brabant is ruim een kwart van de leraren 55-plus - en het aantal afgestudeerden aan lerarenopleidingen gedaald is, neemt het aantal openstaande vacatures alleen maar toe. Landelijk loopt dit in 2020 op naar ruim 4.100 arbeidsplaatsen. In Noordoost-Brabant, waartoe het Land van Cuijk behoort, stijgt dit dan naar 147 banen. Dat heeft het Arbeidsmarktplatform PO, kenniscentrum over de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, laten berekenen.

Het regionale plan om met extra voorlichting het vak van leerkracht te promoten komt uit de koker van Harrie van de Ven, voorzitter van het college van bestuur van Optimus in Cuijk. Ook Peelraam en Invitare, de twee andere grote scholenkoepels in het Land van Cuijk, hebben het inmiddels omarmd.

Zware taak

Marijke Devillers, directeur van Onze Bouwsteen in Beugen, is projectleider. Ze beseft dat er een zware taak ligt. ,,Het valt nu al niet altijd mee om bij ziekte snel goede vervangers te vinden.’’

Als onderwijzers op basisscholen de laatste maanden in het nieuws komen, is het door stakingen. Voor 12 december is alweer een nieuwe stakingsdag in het basisonderwijs aangekondigd. ,,Ja, we hebben juist nu met een hoger salaris en minder werkdruk iets te bevechten. Maar het is in ons vak echt niet alleen kommer en kwel.’’

Elzendaalcollege

De leuke kanten aan het vak wil Devillers zelf graag overbrengen op potentiële nieuwe docenten. Te beginnen vrijdag op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Dat doet ze met Bart Könings uit Gennep, leerkracht op De Bakelgeert in Boxmeer.

Het Merletcollege en Metameer hebben het verzoek van Devillers om langs te komen vooralsnog naast zich neergelegd. Devillers: ,,Ze zien het belang er wel van in. Maar het past op dit moment, is me verteld, even niet in hun onderwijsprogramma.’’