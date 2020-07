Kaasfabriek Rijkevoort gaat dicht, 86 medewerkers verliezen hun baan

Als er straks geen wijkcen­trum meer is, hoeft het voor Gerda (81) niet meer

7:09 CUIJK - Wijkcentra en buurthuizen in de regio gaan, nu de coronapiek achter ons ligt, weer voorzichtig open. Zo ook Het Doehuis in Cuijk. ,,Of we het financieel redden? De nood is echt hoog.’’