Kabel van 150.000 volt moet stroomnetwerk update geven voor zonnepanelen en windmolens

Grootste keramiek­fes­ti­val van Nederland kan doorgaan, organisa­tie haalt opgelucht adem

7 september MILSBEEK - Unieke vazen, tegels of kunstwerken: het is binnenkort te vinden bij Keramisto, het grootste keramiekevent van ons land aan het water van de Mookerplas. Vorig jaar zette corona nog een streep door het evenement in Milsbeek.