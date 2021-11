Kasteel kopen? Boxmeer wil er 1 euro voor betalen

Video Café Van Kempen langer open vanwege verkiezin­gen, maar een biertje drinken mag niet

KATWIJK - ,,We mogen vanavond wel mooi tot negen uur openblijven hè.” Peter van Kempen kan er wel om lachen. Veel horecagelegenheden zullen er niet zijn die in deze coronatijd na acht uur 's avonds nog open mogen blijven. Maar in café Van Kempen in het Brabantse Katwijk zetelt deze woensdagmiddag het enige stembureau van het 450 zielen tellende dorp.

24 november