Keniaan Kiptanui zet 10 van Cuijk op de kaart met toptijd

35 'jagers' te paard tijdens de slipjacht in Milsbeek

21 oktober MILSBEEK - Zo'n 35 combinaties van de Veluwe Hunt rijden zaterdag een slipjacht van Milsbeek naar Ven-Zelderheide en weer terug. Een traditie inmiddels, want 'zo lang als we weten, rijden we een keer per jaar een jacht in Milsbeek', zegt Frank Elsen van deze vereniging.