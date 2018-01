Lange file en veel vertraging op A73 na kettingbotsing

Woonboten van bodem Maas naar grote hoogte in jaar tijd

10 januari GENNEP - Het contrast is groot, in de Paesplas in Gennep. Een jaar geleden lagen de woonboten daar op de bodem van de Maas, nu kunnen de bewoners over de dijk heen kijken, vanwege de hoge waterstand van de rivier. ,,Dit keer is er geen paniek, dat was vorig jaar wel anders.’’