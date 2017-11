Kinderen betrapt met zwaar vuurwerk in Cuijk

Celstraf voor depressieve vluchteling die brand stichtte in azc Velp

15:37 DEN BOSCH/ VELP - Een 29-jarige vluchteling stak op 5 maart van dit jaar zijn kamer in het asielzoekerscentrum in Velp in brand tijdens een poging tot suïcide . De rechtbank in Den Bosch zag deze actie als een 'wanhoopsdaad' van een man met een 'depressieve stoornis'. De verdachte was volgens de rechters 'verminderd toerekeningsvatbaar'.