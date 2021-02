Kinderen leren gezond koken van topchefs: ‘Ons restaurant is toch dicht’

Bisschop De Korte instal­leert pastoor Schaepman in Grave

7:31 GRAVE - Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch komt op zondag 28 februari naar Grave om Herman Schaepman te installeren als nieuwe pastoor van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Hij doet dat tijdens een heilige mis, om 14.00 uur in de Sint-Elisabethkerk. Door de coronamaatregelen is de viering alleen via kerkomroep of het YouTubekanaal van de parochie te volgen.