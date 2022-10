Kortsluiting vermoedelijk oorzaak grote brand in Beugen, geen verder onderzoek politie

Asbest

In het bedrijfspand op het bedrijventerrein bij Beugen zaten de bedrijven KWS Seuren (revisie van accu's) en Hahebo (kantoormeubelen). De brand is ontstaan, werd eerder vastgesteld, bij Seuren. Dat is een nog jong bedrijf. De letters KWS staan voor Koen, Wout en Stan, de drie broers Seuren.

Onderzoek naar bodemverontreiniging?

Er wordt nog wel gekeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Giftige stoffen van de lithiumbatterijen zouden door bluswater in de bodem terecht gekomen kunnen zijn. ,,De prioriteit lag eerst bij het asbest”, laat een woordvoerster van de gemeente Land van Cuijk weten. Omgevingsdienst Brabant Noord, de milieudienst die voor de gemeente werkt, kijkt nu of extra onderzoek nodig is.