Kwart van kermisexploitanten komt uit Brabant, ‘de traditie van familiebedrijven is hier sterk geworteld’

Het aantal kermisexploitanten in Nederland loopt de laatste jaren behoorlijk terug, zo niet - of amper - in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De afgelopen (corona)jaren stopte slechts een handvol Brabantse kermisklanten. Ze zijn nog altijd met 216, op een totaal van 896; bijna een kwart dus. Heeft Brabant zo’n rijke kermistraditie? Of is het puur toeval?