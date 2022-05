Kwetsbare ouderen in Cuijk moeten huis uit voor dak- en thuislozen: ‘Het voelt alsof je op straat wordt gezet’

Robby (44) restaureer­de een oude Duitse tank: de ‘neushoorn’ rijdt weer, als enige in de wereld

OVERLOON - In het Russische Kaliningrad werd ‘de neushoorn’ in de Tweede Wereldoorlog aan stukken geschoten. Brokstukken van de Duitse tank doken op in Roemenië en Polen. De vriendengroep van Robby van Sambeek zette de puzzel in elkaar. De Nashorn rijdt weer.

3 mei