Land van Cuijk belooft werk te maken van schonere lucht: inwoners kunnen overlast nu melden

CUIJK - Woon of werk je in Land van Cuijk en ervaar je overlast van stank van veehouderijen of van houtstook? Of van (vracht)verkeer of de industrie? Of denk je dat je schadelijke stoffen inademt, afkomstig van iets geheel anders? Dan kun je dat vanaf nu gedurende drie weken in een digitale enquête/poll melden aan de gemeente Land van Cuijk.