Land van Cuijk laat omgekeerde vlaggen als symbool van boerenprotest hangen

,,Zolang de openbare orde en veiligheid niet in het geding is, is het niet aan ons om een vreedzame manier van protesteren te verbieden”, zegt een woordvoerder van Land van Cuijk. ,,Wij hebben hierover ook nog geen signalen ontvangen binnen het Land van Cuijk.”

Acuut gevaar

Geen meldingen

In Gennep heeft burgemeester Hans Teunissen, zo laat hij via een woordvoerder weten, nog geen berichten gehad over ‘op de kop hangende vlaggen'. ,,Er is hier ook geen beleid voor", aldus de woordvoerder.