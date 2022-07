Landbouwgemeente Land van Cuijk: niet tégen, maar mét elkaar werken aan boerenbedrijven met toekomst

Deze Cuijkse ‘kartrek­kers’ helpen buren in nood: ‘Samen kunnen we ontzettend veel’

CUIJK - We moeten van de overheid zo lang mogelijk thuis blijven wonen, al ben je oud en ernstig hulpbehoevend. Terwijl de druk op mantelzorgers al hoog is en het personeelstekort in de zorg groot. Oplossing? Georganiseerde burenhulp. Mede dankzij Lisette en Marian uit Cuijk.

