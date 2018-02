Langsrijdende agenten voorkomen brandstichting in auto Cuijk

Auto mist voetgangers rakelings en rijdt water in bij Plasmolen

8:44 PLASMOLEN - Een bestuurder is donderdagmiddag met de auto in het water beland langs de Rijksweg (N271) bij Plasmolen. Hij reed volgens getuigen vanuit Gennep richting Malden toen hij de macht over het stuur verloor. De auto begon te rollen en belandde in het water.