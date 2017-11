Leraren basisschool staken opnieuw op 12 december

Oproep: Hoe slecht/goed is het Maasziekenhuis?

11:36 BOXMEER - En weer krijgt het Maasziekenhuis een slechte beoordeling. Onlangs scoorde het ziekenhuis slecht in de financiële beoordeling, nu staat Maasziekenhuis van Pantein te kijk doordat het op de Ziekenhuis Top 100 terecht is gekomen op plek 69, van de 72 ziekenhuizen. Gedaald van de 52e plaats naar de 69e. Maar hoe slecht of hoe goed is het Maasziekenhuis volgens U? Wat is uw ervaring? Laat het ons weten. Dat kan hieronder of mail naar redactie.maasland@gelderlander.nl. Dan kunnen wij uw reactie weer gebruiken voor een artikel.