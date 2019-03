Limburgs wordt volwaardige streektaal

In een convenant dat na de zomer wordt afgesloten, spreken gemeenten, provincie en het Rijk af dat zij zich samen zullen inspannen voor het behouden en het stimuleren van het Limburgs taalgebruik. In de overeenkomst zal staan dat ‘het Limburgs wordt erkend als zelfstandig en volwaardig onderdeel van het Nederlands taalsysteem’. De minister reageert daarmee op een verzoek van de provincie.

In een toelichting wijst Ollongren op het onderzoek van I&O Research naar het provinciegevoel in Nederland dat deze week verscheen. Daaruit blijkt dat Limburgers ‘zeer trots’ zijn op hun provincie. Met name op hun tradities en cultuur, waaronder het dialect. „In Limburg is die trots groter dan in veel andere provincies. Dat is bijzonder en moeten we waarderen en koesteren. Het convenant vormt een erkenning van de grote betekenis die de Limburgs taal heeft voor de mensen in deze provincie.”

Tweetalig

Steeds minder jongeren, zo blijkt uit onderzoek, worden in het Limburgs opgevoed. Ollongren: „Als we niks doen, lopen we het risico dat de taal op den duur helemaal verdwijnt. De komende maanden zullen we met gemeenten en de provincie concrete stappen uit gaan werken die in het convenant worden opgenomen.” Of ‘Den Haag’ ook budget beschikbaar stelt, kan de minister nog niet zeggen. „Het gaat niet zozeer over geld, maar vooral om erkenning.”



De provincie presenteerde samen met de streektaalorganisaties voor de zomer haar plannen om het Limburgs te stimuleren. Gepleit wordt voor een Limburgse Taalunie. Ook moet het dialect een plek krijgen in het onderwijs en op peuterspeelzalen. Critici reageerden dat dit geen goede ontwikkeling is, omdat het ten koste kan gaan van de Nederlandse taalbeheersing. Volgens Ollongren is een tweetalige opvoeding goed voor de ontwikkeling van kinderen. „Ik spreek uit eigen ervaring. Mijn moeder komt uit Zweden en met mijn eigen kinderen spreek ik Zweeds. Zij kunnen feilloos switchen van het Zweeds naar het Nederlands.”

Nedersaksisch