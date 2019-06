LIVE | De Luchtmachtdagen zijn begonnen, flinke files rondom Volkel

Eenzijdig au­to-ongeluk op De Quayweg in Landhorst

13 juni LANDHORST - Door een onbekende oorzaak is donderdagmiddag een auto op De Qauyweg in Landhorst tegen een boom gebotst. De bestuurster kon op eigen kracht het voertuig verlaten. Het is onbekend of de vrouw gewond is geraakt bij het ongeluk.