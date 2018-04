LIVE: Koning Willem-Alexander opent nieuwe fabriek in Milsbeek

Video CNC viert feest: koning Wil­lem-Alexan­der opent hypermoderne compostfabriek Milsbeek

10:37 MILSBEEK - Wie 65 wordt, denkt na over stoppen met werken. Maar zo is het niet bij de CNC in Milsbeek. De Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging begon in 1953 maar van stoppen kan geen sprake zijn. Sterker nog: CNC gaat als een speer vooruit. CNC Grondstoffen bouwde voor 22 miljoen een gloednieuwe compostfabriek in Milsbeek.