LIVE | Verkiezingen Land van Cuijk: voorlopige opkomst 50 procent, 'dat is zeker een compliment waard’

Lintje voor Mario Peters uit Mill, voor zijn eindeloze betrokken­heid bij zijn dorp

MILL - Mario Peters uit Mill heeft zaterdag uit handen van burgemeester Antoine Walraven een koninklijke onderscheiding gekregen: Mario is benoemd tot ‘Lid in de orde van Oranje Nassau’. Dit bijzondere moment vond in aanwezigheid van enkele vrienden plaats in het zorgcentrum omdat Mario ernstig ziek is.

21 november