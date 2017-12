Logo's Condoomfabriek en Schouwburg Cuijk in de prijzen

Uit 39 landen kwamen 515 inzendingen binnen. ,,We hebben nooit eerder meegedaan. Bewust dit jaar wel. Omdat we vinden dat we ons in de loop der jaren goed hebben ontwikkeld. We zijn overtuigd van de kwaliteit van wat we maken. We wilden wel eens kijken wat ervan zou komen.’’



Twee keer eremetaal dus. Voor de schouwburg. ,,Een krachtig dynamisch logo dat gebaseerd is op de architectuur van het gebouw.’’ Een logo met een eigenzinnig karakter, vindt Van de Ven. ,,Absurdistische afbrekingen zorgen voor een spanning, zoals in een voorstelling.’’



Voor de condoomfabriek. ,,Van bovenaf zie je een abstracte weergave van een condoom. Maar je ziet ook een dubbel copyright-teken. Dat visualiseert de bescherming. Jij bepaalt, jij bent eigenaar van je lichaam. Het wekt verder de suggestie dat de Condoomfabriek hét patent heeft en daardoor het betrouwbaarst is.’’