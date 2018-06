Man (33) uit Venlo krijgt drie jaar cel voor hulp in drugslab Stevensbeek

Snelle groei aantal huisbezoe­ken aan ernstig zieke ouderen

11:41 BOXMEER - Het aantal huisbezoeken van de ouderenartsen van Pantein is dit jaar verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Deze artsen zijn gespecialiseerd in ziektebeelden bij ouderen. In 2017 bezocht zo'n dokter nog één dagdeel per maand een zieke oudere thuis.