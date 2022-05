Man (39) uit Groesbeek door telefonisch advies medeplichtige bij wietkwekerij Langenboom

Dwarskijker Mondige burgers krijg je niet door jip-en-janneke­taal

Moeten teksten die op een gemeentehuis worden geschreven ook voor kinderen te begrijpen zijn? Save the Children, een club die opkomt voor de belangen van kinderen, vindt van wel. De club heeft Gennep gevraagd het coalitieakkoord dat in de maak is, in kindvriendelijke taal te schrijven.

