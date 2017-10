Man (41) uit Venray opgepakt voor zedendelict in bossen bij Overloon

Ingrid Voncken uit Gennep beoogd lijsttrekker voor CDA Sint Anthonis

12:34 SINT ANTHONIS - Huidig wethouder Ingrid Voncken van Sint Anthonis is de beoogd lijsttrekker voor het CDA in die gemeente bij de verkiezingen van maart volgend jaar. Voncken is woonachtig in Gennep. Het CDA stelt haar ook voor als wethouder voor de volgende raadsperiode.