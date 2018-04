Man (76) met hoofdletsel naar ziekenhuis na mishandeling in Cuijk

24-jarige woensdag voorgeleid na aanhouding om explosief in auto

17:15 GENNEP / ROERMOND - De 24-jarige man uit Well die vorige week donderdag is aangehouden in Gennep wordt woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Roermond. Die bepaalt dan of de Wellenaar langer mag worden vastgehouden. Hij werd aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt een explosief in zijn auto te hebben.