Man achter 'kankerkliniek' Boxmeer persoonlijk failliet

BOXMEER - Zorgondernemer en fraudeverdachte Lex de Lange, de man achter de plannen voor een groot kankerziekenhuis in Boxmeer, is persoonlijk failliet. De rechtbank Noord-Nederland heeft het faillissement dinsdag uitgesproken. Dat gebeurde op verzoek van de Rabobank, één van de schuldeisers. De Lange wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een schadepost van ruim 9,8 miljoen euro.

De ondernemer uit het Drentse Roden is sinds 2008 initiatiefnemer van Hansa Oncology Clinics, een particulier kankerziekenhuis dat langs de A77 in Boxmeer zou verrijzen. Daar zouden jaarlijks 45.000 kankerpatienten worden geholpen. Het ziekenhuis zou een investering vergen van zo’n 200 miljoen euro. Het Boxmeerse gemeentebestuur geloofde heilig in de plannen. Maar tot de dag van vandaag is er nog niets gebouwd.

Btw-fraude

In 2015 gingen al zes bv's van De Lange Failliet. Vorig jaar deed de FIOD een inval. Curator Saskia van Gessel uit Veenendaal beticht de ondernemer onder meer van grootschalige btw-fraude. In de gigantische kerstboom aan bv's die De Lange had opgetuigd, werden volgens de curator miljoenen rondgepompt.

Huis mogelijk kwijt

De ex-zorgondernemer is nu niet alleen zakelijk failliet, maar dus ook persoonlijk. Ook in dat faillissement is Van Gessel als curator aangewezen. ,,Dit persoonlijke faillissement betekent in ieder geval dat De Lange geen juridische handelingen meer kan verrichten voor zijn vele vennootschappen", zegt Van Gessel. ,,Ook krijg ik als curator nu voor het eerst toegang tot privé-bankafschriften en -belastingaangiften." De Lange raakt mogelijk zijn huis in Roden en andere bezittingen kwijt.

Goedgelovige houding

Eerder dit jaar velde de Rekenkamercommissie van Boxmeer een spijkerhard oordeel over de goedgelovige houding van het gemeentebestuur in de jarenlange Hansa-soap. Toch besloot een politiek meerderheid in september dat het college van burgemeester en wethouders mocht blijven zitten. Daarop stapte de VVD uit de coalitie. Opvallend: diezelfde dag stuurde Hansa Oncology Clinics een mail met de strekking: alles komt goed, het kankerziekenhuis komt er alsnog. Curator Van Gessel acht dat uiterst onwaarschijnlijk.