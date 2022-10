Man met tatoeages in gezicht en op armen doet greep uit de kassa bij super in Cuijk

Hobby- en kunstbeurs wapen tegen eenzaam­heid

WANROIJ - Beeldhouwen, handwerken, bloemsierkunst. Allemaal hobby’s die kunnen helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Zondag is er in ’t Wapen van Wanroij van 11.00 tot 16.00 uur een hobby- en kunstbeurs. Dan zijn de resultaten te zien van mensen die in Wanroij aan diverse cursussen hebben meegedaan.

8 oktober