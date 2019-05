Man verliest rijbewijs na ‘kamikazerit’ op A73

Het gaat om een 23-jarige man uit Velden. Hij werd rond 16.00 uur opgemerkt door medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in een onopvallende surveillanceauto, die hij op hoge snelheid via de vluchtstrook inhaalde. De man reed nog 600 meter over de vluchtstrook en wisselde daarna plotseling van richting. Zonder richting aan te geven ging hij van de vluchtstrook naar de andere uiterste rijstrook. Dat deed hij met een snelheid die ruim boven de toegestane 130 kilometer per uur lag.

Plotseling hard remmen

Bij een andere manoeuvre reed de automobilist rakelings tussen twee auto's door naar de uitvoegstrook van de afrit naar Horst. Ook hier gaf hij geen richting aan.



Door hard te remmen lukte het nog net om de afrit te nemen. Onderaan de afrit stopte hij voor een rood verkeerslicht: daar werd hij aangehouden.



Omdat de politie twijfelt of de man geestelijk wel in staat is om een auto te besturen, is melding gemaakt bij het CBR. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen kan een onderzoek instellen naar zijn geschiktheid of een educatieve maatregel opleggen.



Wat voor straf de man verder nog te wachten staat, is nog niet duidelijk: de politie heeft proces-verbaal opgemaakt.