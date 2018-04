Mannen stelen 1.000 euro uit offerblok kerk, politie zet beelden online

Devotiemuseum Haps krijgt meer tijd om andere locatie te zoeken

11:16 HAPS - Devotiemuseum In de Zevende Hemel in Haps van Frans van de Camp hoeft niet op korte termijn weg. Het museum luidde kort geleden de noodklok. De gehuurde schuur waarin het museum zit is samen met het bijbehorende huis verkocht.