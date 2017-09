Mattias (2) bekeurd voor wildplassen in Uden

Vrede getekend na de Nacht van Litjens in Grave

25 september GRAVE - Bij de fractie Keerpunt 2010 in Grave is de vrede weer getekend. Dat was nodig na de Nacht van Litjens. Vorige week woensdag stemde het raadslid Ben Litjens tijdens de speciale raadsvergadering over herindeling als enige van zijn partij tegen het voorstel dat zou leiden tot de fusie van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk.