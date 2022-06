Meer watertappunten voor gratis drinkwater in Land van Cuijk erbij

BOXMEER - Boxmeer (2 x), Maashees, Overloon en Vierlingsbeek krijgen watertappunten. Vanaf eind deze maand of in de eerste twee weken van juli is het zo ver. Het plaatsen van de vijf watertappunten wordt uitgevoerd door Brabant Water en de Stichting Join the Pipe.

Join the Pipe is een gemeenschap van kraanwaterdrinkers, mensen van over de hele wereld die dezelfde droom hebben om drinkwater op een eerlijkere manier te herverdelen.

Plasticberg

,,Kraanwater is lekker en gezond", zegt wethouder Bouke de Bruin. ,,Gelukkig beschikken we in Nederland over zeer goed drinkwater. En met een watertappunt kunnen onze inwoners en bezoekers daarvan nog meer profiteren.”

Bijkomend voordeel is volgens De Bruin dat met het plaatsen van watertappunten ook de plasticberg en het zwerfafval wordt teruggedrongen. Op de plekken waar vers water getapt kan worden, kunnen immers waterflesjes hergebruikt worden. Kinderen van basisscholen bij een watertappunt hebben gratis een waterfles ontvangen.

Vijftien

De leverancier van de watertappunten doneert een extra deel van de investering aan schoonwaterprojecten in ontwikkelingslanden als Tanzania, Kenia, Congo, Mozambique, Gambia, Benin en Bangladesh.

De tappunten worden geplaatst bij de ingang van de Kloostertuin in Boxmeer; de Processiekapel aan het Zand in Boxmeer; het Vrijthof in Vierlingsbeek; het dorpsplein in Maashees; en bij de dorpspomp in Overloon.

Al eerder zijn watertappunten geïnstalleerd in Cuijk, Escharen, Grave, Landhorst, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek, Vianen, Wanroij en Westerbeek.