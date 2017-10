Megafraudeur (81) leende Hennie van der Most geld voor pretpark

Hennie van der Most, de markante ondernemer uit Lochem die oude bedrijfspanden ombouwt tot amusementsparken, is erg verrast over de aanhouding. ,,Ik ken hem als een lieve, leuke en vitale man. Een ondernemer, maar hij pochte niet met zijn geld.’’ Van der Most kwam met de in Bemmel geboren Van O. in contact ten tijde van de aankoop van de kweekreactor in Kalkar, net over de grens bij Kleve. ,,Hij maakte een goede indruk. Hij verdiende geld met de handel in automotoren enzo. Ik ben ook bij hem geweest, in zijn kantoor in Gennep. De financiering loopt via Unitex, een Nederlandse b.v. Dat lijkt me legaal. Het merendeel van mijn projecten financier ik zelf, maar soms heb ik wat hulp nodig.’’