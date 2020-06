Meisje (16) op brommer om het leven gekomen in Brabant na botsing met vrachtwagen

Gedoe rond tillift laat zien hoe Laco de gemeente Cuijk in de tang heeft

22 juni CUIJK - De tillift. Beter: de tillift voor onder anderen gehandicapten die er (nog altijd) niet is bij het zwembad van sportcentrum Laco in Cuijk. Deze lift vat de stroeve onderhandelingen tussen de nieuwe eigenaar Laco en de gemeente Cuijk over een nieuw langjarig contract met ‘duurzame investeringen’ voor het verouderde sportcentrum het best samen.