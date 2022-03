Merels, roofvogels of toch gewoon badeendjes?

Update Streep door druk programma Vianen Vooruit, KNVB vindt afgelas­ting logisch te verklaren

VIANEN - Met drie duels in zes dagen kende Vianen Vooruit een loodzwaar competitieprogramma na de carnaval. Op voorhand dan toch. Want door alle drie de wedstrijden in de tweede klasse F ging een streep. Zo is ook de ontmoeting met Helvoirt van dinsdagavond afgelast.

9 maart