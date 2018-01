Met fiets dwars door Oorlogsmuseum Overloon

OVERLOON - In september 2019 en anders in mei 2020 moet je als fietser dwars door Oorlogsmuseum Overloon kunnen fietsen. Het museum wil fietsers een glimp van het aanbod laten opvangen in de hoop dat ze of de fiets parkeren en een kaartje kopen of op een later moment terugkeren. Ook Duitse toeristen zijn meer dan welkom.

Met op de kop af 122.806 bezoekers was 2017 bepaald geen slecht jaar, weet museumdirecteur Erik van den Dungen. ,,Wat aantallen betreft evenaarden we dat aantal alleen in 2006 en 2015.’’ Een verklaring ervoor is dat er dit jaar evenementen op touw waren gezet die veel publiek trokken. Zoals Militracks, waarin de Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog werd belicht. Vorig jaar bleef de teller nog steken op 115.000 bezoekers.

Tevreden achteroverleunen is er voor Van den Dungen niet bij. Met de jaren 2019 en 2020 - 75 jaar bevrijding - in het vooruitzicht, valt er opnieuw te pieken. En daar komt in 2021 het 75-jarig bestaan van het museum bovenop. Inmiddels heeft het museum op Facebook al een oproep gedaan om met ideeën voor dat jubileumjaar te komen. ,,We willen een keer wat anders dan anders doen.’’

Maar eerst moet het fietspad door het museum er komen. ,,Pal naast het museum ligt een toeristisch fietspad dat haaks op het museum uitkomt. Als we dat nu doortrekken kunnen mensen door het museum fietsen.’’ Hoe dat pad precies komt te lopen is nog niet duidelijk. Het wordt of 90 of 180 meter lang en verhoogd aangelegd om te voorkomen dat de betalende bezoekers van het museum er last van krijgen. Het is alleen tijdens openingsuren van het museum te gebruiken.

De lift nemen

Goedkoop is het project niet. Om op het verhoogde fietspad te komen moeten fietsers de lift nemen. Geschatte totaalkosten: 1,3 miljoen euro. Volgens Van den Dungen zit het museum in het 'fondsenwervingstadium'. ,,Ik hoop dat we medio dit jaar kunnen beginnen met bouwkundige voorbereidingen en aansluitend concreet kunnen gaan bouwen.’’

Van den Dungen wil ook de Duitse markt aanboren. ,,Aan de andere kant van de grens, op relatief korte afstand, kunnen we 3 à 4 miljoen mensen bereiken. Hier in Overloon recreëren al veel Duitsers. We moeten nadenken over hoe we die in ons museum krijgen. Duitsers denken nu: 'in dat museum worden we op de korrel genomen'. Dat willen we niet. We moeten niet rechtvaardigen wat in de oorlog is gebeurd maar we mogen ook deze generatie niet beschuldigen.’’