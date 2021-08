Milieuclubs lanceren nieuw juridisch offensief tegen illegale boerenbedrijven

Onrendabe­le C&A verdwijnt alsnog uit Maasburg Cuijk

7:35 De poster die in de etalage van C&A hangt, spreekt boekdelen. Nog maar 5 dagen C&A in Cuijk! De kleding die nog in de rekken in de winkel hangt, gaat tegen lage prijzen de deur uit. Wrang genoeg is het door de koopjesjagers nu wel druk in de winkel. Omdat C&A nu nóg voordeliger is. Maar op 28 augustus is het definitief gedaan.