Miljoenen voor duurzame landbouw in Brabant

Gronden aankopen

Het CDA hoopte, gesteund door 50Plus, CU/SGP en Lokaal Brabant, het besluit van 7 juli voorlopig terug te draaien. ,,In het nieuwe regeerakkoord is 200 miljoen gereserveerd voor een warme sanering van de varkenshouderij", spiegelde statenlid Stijn Steenbakkers voor. ,,Die is bedoeld voor maatwerk in gebieden waar het echt knelt, in plaats van ons generieke beleid." Hij wilde daarom eerst duidelijkheid over hoe die 200 miljoen gebruikt wordt. Op uitstel zat gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) echter absoluut niet te wachten. De PVV diende zelfs een voorstel in om de 75 miljoen helemaal te schrappen, maar kreeg daarvoor geen steun.