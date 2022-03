Minder scheten en boeren, dan maar een pilletje in de koe

over de grens Meisje komt onder schoolbus bij halte in Goch

GOCH - Een meisje van 11 jaar is in het Duitse Goch, vlak over de grens bij Gennep, gewond geraakt toen een schoolbus over haar voet reed. Dit gebeurde afgelopen vrijdag toen het meisje uit de bus stapte. De ouders van het meisje hebben een klacht ingediend bij de busmaatschappij.

21 maart