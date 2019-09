Minister volgt advies: Eindhoven Airport mag komende jaren niet uitbreiden

Stillere vloot

Na 2022 is een bescheiden groei van het aantal vluchten op Eindhoven Airport mogelijk, maar alleen als dat niet leidt tot meer overlast voor de omgeving. Daar is een schonere en stillere vloot voor nodig. Van Geel en nu ook Van Nieuwenhuizen noemen dat ‘sturen op geluid in plaats van sturen op aantallen vliegtuigbewegingen’. Wanneer Eindhoven Airport beter presteert dan de vastgestelde geluidsnorm, is er ruimte voor groei.



In lijn met Van Geel is Van Nieuwenhuizen enthousiast over een permanente overlegstructuur met randgemeenten, provincie en Eindhoven Airport. Deze partijen zaten ook in de Proefcasus Eindhoven Airport, waar het advies van Van Geel uit voortkwam. De belanghebbenden waren positief over verdere samenwerking, iets wat de minister nu ook steunt. Eerder toonden deze belanghebbenden zich ook al positief over het advies van Van Geel.