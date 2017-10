Moedige Moeders tegen proef met legale wietteelt

Oliespoor op weg nadat bestuurder over schrikblokken rijdt

30 oktober CUIJK - Een automobilist is maandagavond over de zogeheten schrikblokken langs de Maasboulevard in Cuijk gereden. Hierbij is het voertuig zwaar beschadigd geraakt. De bestuuder bleef ongedeerd en is door de politie naar huis gebracht.