Moeizame start: Maaslijn blijft maar haperen ondanks nieuwe dienstregeling

UPDATE Slecht wegdek: A77 van Rijkevoort richting Duitsland tot dinsdagoch­tend afgesloten, ook daarna hinder

7 september RIJKEVOORT / GENNEP - De A77 is afgesloten tussen knooppunt Rijkevoort en Gennep. Dat duurt waarschijnlijk tot dinsdagochtend 06.00 uur, zegt Rijkswaterstaat. Daarna kunnen auto's weer richting Duitsland rijden, maar wel over één rijstrook die normaal gesproken de andere kant op gaat. De maximumsnelheid gaat dan in beide richtingen van 120 naar 70 kilometer per uur.