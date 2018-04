Mogelijk explosief in auto Gennep gevonden, 24-jarige bestuurder aangehouden

Mogelijk zebrapad voor dieren over bedrijven­ter­rein De Brem in Heijen

8:36 HEIJEN - Zitten er bijzondere diersoorten in de buurt van of op bedrijventerrein De Brem in Heijen? Onderzoek moet de komende maanden uitwijzen of dat zo is. Als bepaalde diersoorten worden aangetroffen, kan het nodig zijn om een ecologische corridor aan te leggen over De Brem.